Сонячна пляма вередує: чи спричинить вона магнітні бурі на Землі найближчими днями

Внаслідок вибуху в космос вилетіли заряджені частинки

На світилі продовжує панувати пляма AR3738, яка нещодавно стала причиною сильного спалаху. Він спровокував запотівання супутників, що обертаються навколо Землі, а також викид корональної маси (СМЕ).

За словами вчених зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, СМЕ не вдарить по нашій Землі, адже він прямує до Марса. Удар 20 липня може спровокувати глобальне полярне сяйво та розірвати невелику частину атмосфери Червоної планети.

Магнітні бурі на Землі протягом 17-21 липня

Згідно з графіком геомагнітних коливань, який оприлюднили на сайті Meteoagent, найближчими днями варто очікувати лише на 4-бальну магнітну бурю.

Наразі, 17 липня, тримається мінімальна сонячна активність. Потім, 18-19 липня очікується магнітна буря 4 балів, яка 20 липня знизиться до "зеленого" рівня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що скоро земляни можуть побачити метеорний потік Персеїди. Це відбудеться через комету, яка обертається навколо Сонця кожні 133 роки. Подія триватиме з середини липня і до кінця серпня.