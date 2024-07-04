Ми ж не цікавимось мурахами: науковець пояснив чи могли спецслужби контактувати з позаземними формами життя

Позаземним цивілізаціям не має сенсу контактувати з нами

Вірогідність контакту спецслужб розвинених країн з позаземними формами життя і їхніми технологіями більше скидається на медійний міф, ніж має під собою серйозні наукові докази. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" сказав кандидат технічних наук, керівник Українського науково-дослідного Центру вивчення аномалій (УНДЦА) "Зонд" Артем Білик.

– Провідні країни вивчають аномальні явища, але, мабуть, якби технології, які кардинально різняться від відомих нам, були досліджені, то ми б їх побачили вже в певних пристроях, — зазначив Білик.

За словами науковця, для контакту будь-яких істот, організмів, потрібно декілька обов'язкових умов: спільність часу, простору і спільність практик.

– Наприклад, дельфіни — більш високоорганізовані по багатьох параметрах істоти, аніж ми, мають більший мозок, складнішу мову. Але ми з ними не контактуємо, бо вони нас не цікавлять з точки зору нашого рівня розвитку. Так само мурахи, терміти — відповідають всім ознакам цивілізації, які ми самі й вигадали: комунікація, соціальна організація, будівництво, землеробство… Чому ми не контактуємо з ними? Тому що, знову ж таки, вони не мають космічного двигуна, якихось гаджетів, які нас цікавлять на цьому етапі нашого розвитку.

І тут зворотне запитання: в такому разі, чи будуть з нами контактувати цивілізації, які подолали міжзоряний простір? Наша цивілізація дуже молода, вона зародилася в умовах обмежених ресурсів, постійних кровопролитних зіткнень і нам не зрозуміти цивілізації, для яких ресурси нічого не значать, бо для нас ресурси – це все, — резюмував Білик.

Нагадаємо, що у Дарницькому районі Києва серед білого дня люди помітили невідомий літаючий об’єкт темного кольору, який потрапив на відео.

Повний текст інтерв’ю з Артемом Біликом читайте на сайті "Телеграф" у п’ятницю вранці.