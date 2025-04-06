Пам'ятник майже три метри у висоту: як виглядає могила українофоба Жириновського

На похороні пропагандиста був навіть Путін

Радянський та російський політик Володимир Жириновський, який нещодавно раптово "ожив", — зневажав Україну, мріяв про "велику Росію" і не соромився транслювати ці мрії у найгіршій формі. Він помер рівно три роки тому, 6 квітня 2022 року.

Поховали пропагандиста на Новодівочому цвинтарі у столиці країни-агресорки. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Жириновського.

Що відомо про Володимира Жириновського

Жириновський заснував Ліберально-демократичну партію Росії (ЛДПР) і був відомим своїми агресивними висловлюваннями. Він неодноразово висловлювався проти України, пропагандував імперські мрії Росії і навіть заперечував суверенітет сусідніх держав.

Що казав Жириновський про Україну

Пропагандист стверджував, що України не повинно існувати як незалежної держави. Він запевняв, що наша країна повинна бути частиною РФ.

Коли Росія анексувала Крим у 2014-му, Жириновський це підтримав. Він заявив, що окупація — це звільнення півострова від "нацистського режиму України".

У грудні 2021 року Жириновський фактично назвав дату вторгнення РФ в Україну. Він заявив: "О 4-й ранку 22 лютого ви відчуєте [нашу нову політику]". Так, на два дні він помилився, але ці слова стали пророчими.

У 2018 році політик заявив, що треба скинути "невелику ядерну бомбу" на резиденцію тодішнього президента України Петра Порошенка.

Причина смерті Жириновського

Політик помер внаслідок ускладнень від коронавірусу. Його госпіталізували на початку лютого 2022 року з ураженням легень. Останні дні Жириновський був у комі.

Як виглядає могила Жириновського

Його могила розташована на Новодівочому кладовищі в Москві, поряд з іншими російськими діячами — Єльциним, Жванецьким тощо. Поховання відбулося 8 квітня 2022 року з воєнними почестями. На похороні був президент країни-агресорки Путін.

За рік після смерті на могилі встановили пам'ятник у вигляді самого Жириновського у повний зріст. Разом із постаментом пам'ятник сягає 2,75 метра у висоту. На постаменті є кілька надписів: "Я захищатиму росіян" і "Я не хочу тут лежати в райському саду. Краще я буду десь у тайзі йти напівголодний, але допомагати людям".

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Анастасії Заворотнюк. Вона пішла з життя після тривалої боротьби з раком. Майже через рік після смерті актриси, її могила встелена квітами.