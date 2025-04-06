Буданов назвав найбезпечніший месенджер і пояснив, чому кнопкові телефони — не панацея

Йому запропонували обрати серед найпопулярніших месенджерів

Начальник ГУР Кирило Буданов вважає, що серед популярних засобів звʼязку найбільш захищеним є Signal. Однак, за його словами, навіть найкращий месенджер не захистить, якщо зловмисники отримали доступ до самого телефону.

Про це він заявив в інтервʼю Анні Максимчук. За його словами, месенджери зламують значно рідше, аніж телефони.

"З перелічених — Signal набагато краще захищений як месенджер. Але якщо людині ламають телефон — а ламають телефони, а не месенджери, — то байдуже, який в тебе стоїть месенджер. Бо зайшли вже в телефон", — пояснив Буданов.

Він також прокоментував використання кнопкових телефонів політиками. За його словами, це хибна практика, яка не гарантує жодної безпеки.

"Це взагалі дурниця. Тому що звичайний GSM-звʼязок перехоплюється зі стовідсотковою гарантією. Тобто це просто легше для контролю", — зазначив керівник ГУР.

GSM — це стандарт мобільного звʼязку, який використовують більшість кнопкових телефонів. Усі розмови в цій мережі передаються у відкритому вигляді й можуть бути перехоплені за допомогою спеціального обладнання, що й робить такі пристрої вразливими до прослуховування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що Кирило Буданов назвав три причини, чому не знищуються заводи з виготовлення дронів типу "шахед" на території Росії.