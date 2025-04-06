Супернику "Динамо" заборонили грати на рідному стадіоні у півфіналі Кубка України

Стадіон команди не відповідає вимогам

"Буковина" (Чернівці) зіграє матч 1/2 фіналу Кубка України з футболу 2024/25 проти "Динамо" Київ на нейтральному стадіоні у Львові. Річ у тому, що стадіон півфіналіста КУ не відповідає вимогам Української асоціації футболу (УАФ), хоча саме на домашньому стадіоні у Чернівцях "Буковина" грала у чвертьфіналі турніру.

Про це у коментарі ukrfootball.ua повідомив директор "Буковини" Ігор Наболотний. Функціонер зазначив, що футбольна влада дозволила провести чвертьфінал КУ у Чернівцях через те, що "Буковина" грала проти першолігової "Вікторії", а у півфіналі клуб зіграє з лідером Української прем’єр-ліги (УПЛ).

– Ігорю, чи дійсно "Буковина" гратиме поєдинок 1/2 фіналу Кубка України проти "Динамо" у Львові і якщо так, то на якій арені?

– Так, це правда. Гратимемо у Львові, найпевніше, на стадіоні "Україна". Офіційно поки це не погоджено, тривають перемовини, потрібно узгодити ще певні нюанси.

Щодо того, чому не гратимемо у рідних Чернівцях, то все дуже просто. Відповідно до регламенту проведення Кубка України, є певні вимоги щодо категорії стадіону, починаючи з матчів 1/4 фіналу – арена має мати категорію не нижче третьої або бути у списку стадіонів, котрі мають право приймати матчі УПЛ. Стадіон "Буковина" не є таким.

У мережі розкритикували таке рішення УАФ.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування 1/2 фіналу Кубка України "Динамо" зіграє з "Буковиною", а "Шахтар" — з "Поліссям". Гірники в 1/4 фіналу КУ пройшли "Олександрію", а "Біло-сині" — "Рух".