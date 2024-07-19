Сонце всіяно плямами: якої потужності прогнозуються магнітні бурі в останні дні тижня

Настрій, ймовірно, для більшості землян зіпсується

На Сонці продовжують панувати чотири сонячні плями, три з яких вибухнули нещодавно. За словами вчених, вони можуть стати причиною магнітних бур на Землі вже на цих вихідних.

Три можливі викиди корональної маси (СМЕ) прямують до нашої планети після серії виверження плям AR3743, AR3753 й AR3744 16-17 липня. Як прогнозують на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather, геомагнітні шторми можливі 20 та 21 липня і їх сила не перевищить 5 балів.

Водночас на світилі є небезпечна пляма AR3751, яка має магнітне поле змішаної полярності, що містить енергію для сонячних спалахів класу X.

Вчені звертають увагу на її змішану полярність, адже таке розташування може призвести до геоефективних спалахів, які вплинуть на Землю.

"Це трохи схоже на печиво Oreo, якби воно могло вибухнути, як мільярд атомних бомб. Коли протилежні магнітні полярності притискаються один до одного в безпосередній близькості, "стиск" може призвести до повторного магнітного з’єднання, тобто джерела енергії сонячних спалахів", — пояснюють астросиноптики.

Магнітні бурі на Землі протягом 17-21 липня

Водночас згідно з графіком геомагнітних коливань, який оприлюднено на сайті Meteoagent, до кінця поточного тижня прогнозується магнітна буря 4 та 5 балів.

Шторм триватиме протягом п'ятниці та суботи, 19-20 липня. Однак вже у неділю, 21 липня, його сила виросте до 5 балів.

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