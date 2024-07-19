Солнце усеяно пятнами: какой мощности прогнозируются магнитные бури в последние дни недели

Настроение, вероятно, для большинства землян испортится

На Солнце продолжают властвовать четыре солнечных пятна, три из которых взорвались недавно. По словам ученых, они могут стать причиной магнитных бурь на Земле уже в эти выходные.

Три возможных выброса корональной массы (СМЕ) направляются к нашей планете после серии извержения пятен AR3743, AR3753 и AR3744 16-17 июля. Как прогнозируют на сайте исследования космической погоды Spaceweather, геомагнитные штормы возможны 20 и 21 июля, и их сила не превысит 5 баллов.

В то же время на светиле есть опасное пятно AR3751, имеющее магнитное поле смешанной полярности, содержащее энергию для солнечных вспышек класса X.

Ученые обращают внимание на ее смешанную полярность, ведь такое расположение может привести к геоэффективным вспышкам, которые повлияют на Землю.

"Это немного похоже на печенье Oreo, если бы оно могло взорваться, как миллиард атомных бомб. Когда противоположные магнитные полярности прижимаются друг к другу в непосредственной близости, "сжатие" может привести к повторному магнитному соединению, то есть источнику энергии солнечных вспышек", — объясняют астросиноптики.

Магнитные бури на Земле в течение 19-21 июля

В то же время, согласно графику геомагнитных колебаний, обнародованному на сайте Meteoagent, до конца текущей недели прогнозируется магнитная буря 4 и 5 баллов.

Шторм продлится в течение пятницы и субботы, 19-20 июля. Однако уже в воскресенье, 21 июля, его сила вырастет до 5 баллов.

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