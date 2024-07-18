Група з трьох плям вибухнула на Сонці: коли очікувати на магнітні бурі та якої сили

Зірка продовжує бавитись

На світилі панують 3 сонячні плями AR3743, AR3753 і AR3744, які можуть стати причиною магнітних бур на Землі вже на цих вихідних. Однак інші астросиноптики впевнені, що геомагнітний шторм вже вирує на нашій планеті.

Згідно з даними сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, ймовірні 3 викиди корональної маси (СМЕ) прямують до Землі після вибуху сонячних плям 16-17 липня. Ймовірно, що їх сукупний спалах може спровокувати незначну магнітну бурю класу G1, тобто 5-бальну 20-21 липня.

Магнітні бурі на Землі протягом 17-21 липня

Водночас згідно з графіком геомагнітних коливань, який оприлюднено на сайті Meteoagent, до кінця поточного тижня варто очікувати лише на триденну 4-бальну бурю.

Вона розпочалась вже у четвер, 18 липня, протримається 19 липня і має завершитись 20 липня. Після того на нашій планеті прогнозується мінімальна сонячна активність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що скоро аномальна африканська спека піде на спад. Місцями пройдуть грозові зливи, які також знизять температуру.