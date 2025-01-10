Суд призначив військовому реальний термін за СЗЧ попри амністію

Попри амністію, вирок суду доволі серйозний

Військовослужбовець отримав два роки ув'язнення за самовільне залишення частини, попри можливість амністії до 1 березня 2025 року. Про це свідчить вирок Березнегуватського районного суду Миколаївської області від 8 січня.

Згідно з матеріалами справи, старший солдат у вересні 2022 року самовільно покинув розташування підрозділу в Баштанському районі Миколаївської області. За два місяці, 21 листопада 2022 року, він добровільно з'явився до військкомату.

У липні 2023 року військовий повернувся до служби, але невдовзі був звільнений через необхідність догляду за хворим батьком. Наразі чоловік працює електромонтером та має бронь від мобілізації.

Суд врахував пом'якшувальні обставини: щире каяття, відсутність судимостей, наявність малолітньої дитини та статус учасника бойових дій. Однак суддя відхилив прохання прокурора та обвинуваченого про умовний термін. Чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення призначили йому покарання у вигляді 2 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Зеленський заявив про зменшення випадків СЗЧ. Стільки випадків СЗЧ цього року сталося тому, що військові втомилися від тривалої війни.