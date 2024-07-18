Аномальна спека в Україні піде на спад: синоптики назвали дати

Синоптики розповіли, коли температура повітря нарешті почне знижуватися

Найближчими днями аномальна спека в Україні піде на спад. Температура повітря знизиться на кілька градусів, а також у деяких областях очікуються дощі.

Такий прогноз було опубліковано на сайті Укргідрометцентру. Згідно з прогнозами синоптиків, у четвер, 18 липня, ще триматиметься спека. На півдні вдень температура повітря підніметься до +41, в інших частинах — до +37.. +38. Вже з 19 липня відбудуться невеликі зміни.

Так, зазначається, що спад температури буде протягом щонайменше найближчих чотирьох днів. При цьому пройдуть грозові зливи, які також полегшать спеку.

У п’ятницю, 19 липня, максимальна температура буде на півдні — до +37 градусів. До +33 буде на сході та в центрі, а у західній та східній частинах буде від +28 до +31. Дощі очікуються на півдні, сході та заході.

20 липня ситуація з температурою повітря залишиться приблизно такою самою, як і днем раніше. Однак погода буде сонячною, без опадів у всій країні.

У неділю, 21 липня, максимально температура повітря підійматиметься до +33 градусів — на півдні. В решті України буде до +30. Дощі пройдуть у центральних та західних областях.

22 липня також максимальною температурою буде +33 у південних областях країни. У решті буде до +30. При цьому дощі будуть лише у деяких областях – Житомирській, Київській, Чернігівській, Луганській, Донецькій, Харківській, Сумській.

Нагадаємо, раніше народний синоптик з Волині Володимир Деркач відповів в ексклюзивному прогнозі "Телеграфу" розповів, якою буде погода в Україні у липні та серпні.