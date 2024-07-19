Громобій скасовує спеку в Україні: якою буде погода в День Іллі та де чекатиме грози

Наші пращури вважали святого Іллю покровителем гроз та блискавок

У суботу, 20 липня, православні християни відзначають свято на честь старозавітного пророка Іллі. Його вважали провісником осені, тому завжди звертали увагу на те, якою була погода у цей день.

За даними сервісу pogodairadar, у суботу в Україні можливі зливи та грози. Вони можуть супроводжуватися сильними штормовими вітрами та градом, але переважно у гірських регіонах.

Наразі розподіл опадів характеризується значними контрастами між західними, північними і центральними областями та південними й східними. Кількість опадів, що прогнозується до кінця вихідних, загалом є недостатньою порівняно з потребою в цей період.

Сумарна кількість опадів, прогнозована європейською синоптичною моделлю ECMWF від 18 до 21 липня

Водночас очікується зниження денної температури. Однак, вона все ще досягатиме +30°C у деяких частинах країни. Ніч також залишатиметься дуже теплою, з мінімумами +20…24°C у багатьох районах.

Народні прикмети про погоду в День Іллі

Глухий грім на Іллю – до слабких дощів, дзвінкий — до сильних злив.

Сильний дощ в цей день означає, що в наступному році не буде пожеж.

Якщо комахи вже затихли, то буде рання осінь.

Хто намокне під дощем сьогодні – буде весь рік здоровим.

Нагадаємо, раніше народний синоптик з Волині Володимир Деркач відповів в ексклюзивному прогнозі "Телеграфу" розповів, якою буде погода в Україні у липні та серпні.