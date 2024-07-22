Солнце снова атакует нас: когда ждать новые магнитные бури

Астросиноптики предупреждают о штормах

Солнце покрыто пятнами и некоторые из них могут создать магнитные бури в ближайшие дни. Их сила не превысит 5 баллов.

Согласно данным сайта исследования космической погоды Spaceweather, новое солнечное пятно AR3762 внезапно затрещало вспышками. Их многочисленные извержения вчера и сегодня выросли до интенсивности М4 вместо С6.

Их сила может увеличиться до класса Х уже 22 июля, если интенсивность взрывов вырастет.

В то же время 21 июля, в воскресенье, в космос вылетели два темных шлейфа плазмы, когда вспыхнула магнитная нить, связанная с солнечным пятном AR3757. Ученым из Обсерватории солнечной динамики NASA удалось их зафиксировать:

"Плазма темная, потому что она холоднее и плотнее горячего солнца под ней. Когда плотные шлейфы двигались наружу через атмосферу Солнца, они захватывали еще больше плазмы, образуя ядро ​​коронального выброса массы (CME) ", — говорят ученые.

Они прогнозируют, что выброс корональной массы (СМЕ) коснется магнитного поля Земли 24 июля и спровоцирует магнитную бурю 5 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что жару и засуху могут заменить потопы, ведь за один раз может выпасть месячная или 2-3 нормы осадков. Таким прогнозом поделилась климатолог Светлана Бойченко.