Слідом за спекою та посухою в Україні можуть бути потопи: кліматолог зробила прогноз

Така погода може призвести до підвищення рівня води у річках.

В Україні після аномальної погоди може настати період дощів. За один раз може випасти місячна норма опадів або навіть 2-3 норми.

Про це розповідає кліматолог Світлана Бойченко у матеріалі "Телеграфа "Наразі в Україні рекордна спека, а чого чекати взимку? — Пояснення кліматолога".

За словами кліматолога Світлани Бойченко, така тенденція спостерігається вже багато років. Вона може призвести до підвищення рівня води у річках.

Коли на зміну посушливого періоду приходять інші погодні умови, які можуть супроводжуватися аномальними опадами у вигляді злив. Коли за одну реалізацію може випасти місячна норма опадів і навіть більше. В этих условиях когда почва сухая, она не способна поглотить эту влагу и поэтому могут возникать подтопления и наводнения", — додала Світлана Бойченко.

Кліматолог порівняла це із ситуацією, коли квітка довго не поливається. Потім при поливі вода певний час стоятиме зверху, не всмоктуючись у ґрунт.

Така сама ситуація спостерігається і в природних екосистемах. Від неї особливо страждають міста — там не приділяють належної уваги дренажним системам чи погано обладнаним стокам.

Раніше "Телеграф" писав, чому прогнози погоди в Україні не справджуються. Також ми писали про невтішний прогноз синоптиків на наступні роки.