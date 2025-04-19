Україна майже повністю погоджується з мирним планом Трампа, тепер все залежить від Москви

Частина умов США може не сподобатися українцям

Міністр оборони України повідомив американським чиновникам про майже повну готовність прийняти мирну ініціативу США щодо припинення війни з Росією. Тепер остаточне рішення лежить на Москві, яка досі не надала чіткої відповіді. За попередньою інформацією, план включає збереження за Росією контролю над окупованими територіями, поступове послаблення санкцій і відмову України від курсу на вступ до НАТО. В обмін на це Москва має погодитися на повне припинення вогню.

Про це повідомив високопосадовець адміністрації Трампа в коментарі для The New York Post. За його словами, Київ погодився на 90% умов мирного плану, представленого державним секретарем Марко Рубіо та спеціальними посланцями президента Дональда Трампа під час переговорів у Парижі 17 квітня.

У межах запропонованої угоди передбачається встановлення повного та всеосяжного припинення вогню, який має бути обговорений з російською стороною найближчими днями. Якщо Москва відмовиться, то США можуть припинити свої посередницькі зусилля та перекласти відповідальність за подальший перебіг конфлікту на європейських союзників.

"Наступного тижня в Лондоні ми хочемо прийняти рішення щодо повного та всеосяжного припинення вогню. Намір полягає в тому, щоб провести (обговорення – ред.) з росіянами, а потім сказати: "Добре, це найкраща і остаточна пропозиція", — сказав неназваний чиновник.

Президент України Володимир Зеленський раніше висловлював готовність до припинення бойових дій на поточних лініях фронту, за яких Росія контролює близько 20% української території. Разом з тим, Київ наполягає на отриманні чітких гарантій безпеки та не готовий відмовитися від окупованих територій.

Міністр оборони України Рустем Умєров разом із колегами продовжує опрацювання застережень до запропонованого мирного плану, зосереджуючи увагу насамперед на питанні, де саме проходитиме лінія припинення вогню. За словами представника адміністрації Трампа, ключовий виклик для Києва полягає у визначенні юридичного статусу тимчасово окупованих територій.

"Їхнє занепокоєння стосується того, що називається "де-факто" і "де-юре", — пояснив американський посадовець. — "Де-факто" передбачає визнання фактичної окупації території Росією, без юридичного підтвердження втрати. Натомість "де-юре" — це офіційне визнання анексії, тобто згоди, що ці землі втрачено остаточно".

Щоб спонукати Кремль до участі в переговорах, спецпредставник президента Трампа Стів Віткофф може запропонувати Москві поступки — зокрема послаблення санкцій або навіть розморожування частини арештованих російських активів. Однак така ініціатива потенційно суперечить попереднім заявам самого Дональда Трампа щодо необхідності посилення економічного тиску на Росію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що президент США Дональд Трамп і його команда дедалі більше демонструють невпевненість у досягненні домовленостей між Україною та Росією. За нинішніх обставин Білий дім, схоже, розглядає два варіанти: або повністю згорнути свою участь у процесі врегулювання, або чинити тиск на Київ, як на сторону, яку вважають більш поступливою.