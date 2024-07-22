Україну накриють дощі: чи очікувати похолодання найближчими днями

Синоптики озвучили прогноз на 22-26 липня

У найближчі кілька днів в Україні деякі області періодично заливатиме дощем. При цьому очікується невелике похолодання у деяких частинах країни.

Такий прогноз було опубліковано на сайті Укргідрометцентру. За даними синоптиків, довгоочікувані дощі накриють двічі всю країну, а потім будуть лише у деяких областях.

Температура повітря тим часом у західній частині впаде до 22 градусів. При цьому на півдні очікується до +33. У північній частині — +26 ... +28. У східних областях – до +30 та у центрі – до +30.

22 липня дощі накриють усю Україну, за винятком кількох західних областей та Криму. Стовпчики термометрів досягатимуть +33 градусів у частині країни.

У вівторок, 23 липня, дощова погода накриє східні та західні області. В решті очікується похмура погода. Максимальна температура повітря у цей день — +32 градуса, на півдні України.

24 липня ситуація із температурою буде майже аналогічною. Опади очікуються знову у західній та східній частинах.

25 липня практично всю країну заллю зливи. При цьому східна частина західної та південної будуть без опадів. Стовпчики термометрів цього дня піднімуться до +32 максимально, на півдні країни.

У п’ятницю, 26 липня, синоптики обіцяють дощі по всій Україні. Температура залишиться на колишньому рівні.

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