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Сонце приготувало нові "подарунки": коли чекати на удар сильної магнітної бурі

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Сонце
Сонце. Фото Наше місто

На світилі знову відбувся спалах

Астросиноптики попереджають про нову магнітну бурю вже цими вихідними. Вона виникне внаслідок викиду корональної маси (СМЕ) зі Сонця.

Як повідомили в Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень NOAA, передає сайт дослідження космічної погоди Spaceweather, незначна геомагнітна буря класу G1 можлива 27 липня, коли очікується, що CME вдарить Землю. СМЕ був запущений з відносно слабкого сонячного спалаху класу С4,5, тому вплив викиду на магнітне поле нашої планети також може бути низьким.

Магнітні бурі на Землі 25-28 липня

Протягом найближчих днів, згідно з графіком, який оприлюднив ресурс Meteoagent, очікуються дводенні магнітні бурі 4 балів та одноденний шторм 5 балів.

Наразі, 25 липня, на Землі панує середній магнітний шторм 4 балів, який протримається і наступного дня, 26 липня. Однак вже 27 липня збільшиться до 5 балів, тобто високого.

Після того у неділю, 28 липня, прогнозується мінімальна сонячна активність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі області України накриють сильні дощі, грози та навіть град.

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#Прогноз #Магнітні бурі #Графік