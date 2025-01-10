Баскетболіст приніс дівчину до готелю у валізі: вона ж його і здала (фото)

Китайський спортсмен прославився на весь світ

Захисник баскетбольного клубу "Гуанчжоу Лонг-Лайонс" Чжан Сінлян отримав суворе покарання. Річ у тім, що він буквально приніс дівчину у валізі до своєї кімнати у командному готелі напередодні гри.

Про це повідомляє e.vnexpress.net. За інформацією джерела, клуб усунув спортсмена від поєдинків.

Можливо, ніхто нічого не дізнався б, якби дівчина баскетболіста не написав пост у соцмережах (Weibo). Вона похвалилася, що знайшла спосіб пробратися до хлопця до готелю, прикріпивши власну фотографію у валізі. Дівчина зазначила, що пішла на такий крок, щоби спортсмен допоміг їй з домашнім завданням. У своїй публікації студентка факультету мистецтв додала, що Чжан не спав усю ніч, допомагаючи їй.

Зазначимо, статут китайського клубу забороняє гравцям приводити гостей, включаючи подруг, у готель перед матчами. Зрозуміло, що "Гуанчжоу Лонг-Лайонс" усунув гравця за дану провину.

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