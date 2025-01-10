Ремонт може вийти дорожче за саму квартиру: у Дніпрі продають убиту "трьошку" за 25 тисяч доларів (фото)

Вона розташована на 4 поверсі

В той час, як у Франції можна купити замок за ціною елітної квартири у Києві, в Дніпрі трикімнатну квартиру старого житлового фонду продають дешевше, ніж зазвичай хочуть за однокімнатні всього за 24 900 доларів. Проте житло потребує ремонту, який вимагатиме значних вкладень.

Оголошення про продаж трикімнатної квартири на житловому масиві Північний розміщено на популярному сайті продаж. Житло розташоване у панельному п'ятиповерховому будинку, на четвертому поверсі. Ймовірно, у так званій "хрущовці".

Загальна площа квартири — 60 квадратних метрів, площа кухні — 6 "квадратів". Вона не кутова, має лоджію. Вказано, що стан квартири — житловий, проте судячи з фото, ремонт там робився дуже давно.

Варто зазначити, що, якщо цього не було зроблено раніше, в таких квартирах доводиться міняти стояки та проводку, двері та вікна, рівняти стіни, капітально займатися підлогою та стелею. В цьому випадку на ремонт може піти сума близька до тої, яку просять за саму квартиру. Проте якщо новий власник готовий буде задовольнитися косметичним ремонтом, він обійдеться значно дешевше. Проте в будь-якому разі новому власнику варто приготуватися до чималих додаткових витрат.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Дніпровському районі Києва пропонують орендувати квартиру-студію для однієї особи. Тут є санвузол, ліжко та невелика кухня. Вартість оренди складає лише 3 800 гривень.