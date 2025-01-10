Що робити, якщо пішов у СЗЧ: юристи пояснили

Військовослужбовцям повертають всі виплати та гарантії

У листопаді 2024 року в Україні набув чинності Закон №4087-І щодо військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військову частину (СЗЧ). У них з'явилася можливість добровільно повернутися до служби без кримінальної відповідальності.

Про це детальніше розповіли юристи компанії "INSEININ". Відповідальність за СЗЧ у воєнний стан згідно ч. 5 ст. 407 КК України від 5 до 10 років позбавлення волі.

Як повернутися до служби без наслідків

Військовий має особисто з’явитися до своєї частини або іншого місця служби. Він повинен мати при собі паспорт та військовий квиток.

Командир частини зобов'язаний протягом 72 годин відновити дію контракту та поновити всі виплати, пільги та соціальні гарантії. Також він інформує органи досудового розслідування чи суд про повернення військовослужбовця.

"Після повернення військовослужбовці можуть бути направлені до резервного батальйону, звідки їх скерують для подальшого проходження служби в інші частини, окрім тієї, яку вони залишили", — зазначають юристи.

Нагадуємо, що Верховна Рада України продовжила термін добровільного повернення із СЗЧ. Наразі він діє до 1 березня 2025 року.

"За" проголосувало 298 народних депутатів. Проти ніхто не проголосував. Ще 21 народний обранець не брав участі у голосуванні.

Зазначимо, що термін, що діє, закінчився 1 січня 2025 року. Раніше заступник керівника Офісу президента Ірина Верещук анонсувала, що питання продовження обговорюється в парламенті.

Раніше "Телеграф" писав, коли чоловікам потрібно оновлювати документ про відстрочку. Її потрібно актуалізувати кожні 3 або 12 місяців.