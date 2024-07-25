Грози та град накриють частину України, але...: синоптики розповіли, коли повернеться спека

Опади охоплять, у тому числі й південь країни

Спека, яка стояла майже весь липень, змінилася більш комфортною температурою. При цьому в четвер у деяких областях очікуються грози, місцями можливі град та шквали, а до кінця тижня до країни повернуться високі градуси.

"Вдень 25 липня у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях грози, в районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)", — попередили в Укргідрометцентрі.

В решті областей 25 липня опадів не очікується, мінлива хмарність. Вдень стовпчики термометрів покажуть +19 +31 градус. Найпрохолоднішим буде захід, найспекотніше — на півдні.

У п’ятницю, 26 липня, дощі з грозами також пройдуть у західних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях. У решті регіонів без опадів. Вночі градусники покажуть 14-22 градуси зі знаком "плюс", удень очікується +22 +32 градуси.

У суботу, 27 липня, на всій території країни без опадів. Температура повітря вночі прогнозується на рівні +14 +22 градуси (у Криму — +23), вдень стовпчики термометрів піднімуться до +26 +32 градусів.

Неділя, 28 липня, буде дощовою на заході, в решті регіонів — сухо. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 15 до 25 градусів вище за нуль, вдень в Україні знову буде спекотно — повітря прогріється до +29 +36 градусів.

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