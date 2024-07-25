Солнце приготовило новые "подарки": когда ждать удара сильной магнитной бури

На светили снова произошла вспышка

Астросиноптики предупреждают о новой магнитной буре уже в эти выходные. Она возникнет вследствие выброса корональной массы (СМЭ) из Солнца.

Как сообщили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований NOAA, передает сайт исследования космической погоды Spaceweather, незначительная геомагнитная буря класса G1 возможна 27 июля, когда ожидается, что CME ударит Землю. СМЭ был запущен с относительно слабой солнечной вспышки класса С4,5, поэтому влияние выброса на магнитное поле нашей планеты также может быть низким.

Магнитные бури на Земле 25-28 июля

В ближайшие дни, согласно графику, который обнародовал ресурс Meteoagent, ожидаются двухдневные магнитные бури 4 балла и однодневный шторм 5 баллов.

Сейчас, 25 июля, на Земле царит средний магнитный шторм 4 балла, который продержится и на следующий день, 26 июля. Однако уже 27 июля увеличится до 5 баллов, то есть высокого.

После этого в воскресенье, 28 июля, прогнозируется минимальная солнечная активность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые области Украины покроют сильные дожди, грозы и даже град.