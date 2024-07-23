Спека потроху відступає, але капризи клімату триватимуть: де буде складна погода

В одній частині країни утримається спека, а в іншій можливі град та шквали

На зміну екстремальній спеці прийшли зливи. Однак у деяких областях екстремально високі температури ще втримаються, а подекуди можливий град та шквалистий вітер.

За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, середня температура повітря найближчими днями буде близькою до норми, тільки на півдні та сході вище за норму на 2–4 градуси. Однак сильна спека втримається в південно-східній частині та в Криму, де вдень стовпчики термометрів підійматимуться до +33 +35 градусів.

У вівторок, 23 липня, вдень у західних областях та на крайній півночі можливі короткочасні дощі з грозами, в решті регіонів переважно без опадів. Вдень прогнозується +25 +30 градусів, у центральних та південних областях стовпчики термометрів піднімуться до 30-35 градусів вище за нуль.

У середу, 24 липня, у західних та місцями Київської області очікуються дощі з грозами, вдень у західній частині України місцями можливі град та шквали. У решті регіонів істотних опадів не прогнозується. Вночі прогнозується +14 +19 градусів, вдень буде вдень 25-30 градусів тепла, на півдні та в центрі вдень повітря прогріється до +30 +35 градусів.

У четвер, 25 липня, у західних, місцями північних, центральних та південних регіонах пройдуть грозові дощі, вдень місцями з градом та шквалистим вітром. У нічний час градусники покажуть 14-19 градусів із позначкою "плюс", вдень буде +23 +28. На півдні та сході — 29-34 градуси вище нуля.

У п’ятницю, 26 липня, дощі накриють більшу частину України, місцями їх супроводжуватимуть грози. Екстремальна спека відступить навіть на півдні та в центрі – вночі очікується +13 +18 градусів, вдень повітря прогріється до 25-30 градусів тепла.

У суботу, 27 липня, всюди, крім південної частини можливі невеликі дощі, на Лівобережжі вдень місцями ймовірні пориви вітру до 15-20 м/с. У нічні години стовпчики термометрів піднімуться до +13 +18 градусів, вдень прогнозуються 23-28 градусів вище за нуль, проте в південно-східній частині країни та в Криму атмосфера прогріється до +29 +34 градусів.

Неділя, 28 липня, принесе дощі у східні області та Приазов’ї, на решті країни без опадів. Температура повітря вночі буде на рівні +12 +17 градусів, вдень прогнозуються комфортні 23-28 градусів тепла.

Нагадаємо, кліматолог Світлана Бойченко розповіла "Телеграфу", через що в Україні встановилася така спека, що буде з урожаєм і як на погоду впливає війна. Вона також дала прогноз на майбутню зиму.