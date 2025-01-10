Від простого студента до першого президента України: топ-5 найрідкісніших фото з Леонідом Кравчуком

Сьогодні політику могло б виповнитися 91 рік

Цієї п’ятниці, 10 січня, перший президент України Леонід Кравчук міг би зустріти свій 91-й день народження, проте політика не стало в травні 2022 року. Сьогодні він спочиває на Байковому цвинтарі в Києві, а за життя став особистістю, яка вплинула на перебіг історії незалежної України.

Леонід Кравчук помер на 89-му році життя, залишаючись важливою фігурою в політичному житті країни до останніх днів. "Телеграф" зробив добірку із п’яти найрідкісніших архівних фото з першим президентом України у його день народження.

Топ-5 рідкісних фотографій із Леонідом Кравчуком

На фото початку 1950-х років Леонід Кравчук (другий зліва) бере участь у новорічному студентському святі. У 1951-1953 роках він навчався у Рівненському кооперативному економіко-правовому технікумі за спеціальністю "бухгалтерський облік".

Фото: Держархів Рівненської області / Музей Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу

У червні 1990 року Кравчук, будучи головою Верховної Ради УРСР, відвідав рідне село Великий Житин у Рівненській області. На фото йому 56 років.

Фото: Держархів Рівненської області

Леонід Кравчук оголошує текст Акту про незалежність України 24 серпня 1991 року.

Фото: Леонід Кравчук, Facebook

8 грудня 1991 року президент України Леонід Кравчук, речник білоруського парламенту Станіслав Шушкевич і президент Росії Борис Єльцин підписали Біловезькі угоди, які поклали край існуванню СРСР і призвели до створення Співдружності Незалежних Держав (СНД). Україна залишила СНД після анексії Росією Криму та початку війни на Донбасі.

Фото: Wikimedia

14 січня 1994 року у Москві президент США Білл Клінтон, президент Росії Борис Єльцин та президент України Леонід Кравчук обмінялися рукостисканням. У той день було підписано Тристоронню заяву, в якій Кравчук підтвердив намір України приєднатися до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як держава, яка "не володіє ядерною зброєю, у найкоротші з можливих термінів".

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Кравчука часто критикують за рішення відмовитись від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки. Українці вважають, що статус ядерної держави міг би зміцнити позицію України у війні з Росією. Раніше "Телеграф" писав, ким підробляв Леонід Кравчук до політики.