У рептилій знайшли залізні зуби: що вдалося з'ясувати вченим (фото, відео)

Дорослий варан може бути 3 метри завдовжки

Вчені постійно з'ясовують нові вражаючі факти навіть про давно відомі місця та тварин. Гострі як бритва зуби, які постійно оновлюються, та ще й вкриті залізом — така реальність життя варанів, більш знаних як драконів Комодо.

Дослідження вперше виявило наявність заліза в емалі рептилій. Схоже захисне покриття є на зубах у бобрів — воно допомагає їм рубати деревину та будувати дамби. У рептилій воно потрібно виключно для споживання м'яса.

Така еволюційна адаптація може бути більш поширена, ніж вважалася раніше, розмірковують вчені. Відкриття було зроблене випадково — його автор вивчав зуби варана, щоб зрозуміти як вони пристосовані для шматування здобичі, коли раптом звернув на увагу на жовто-коричневу лінію навколо зазубрених країв зубів. Побачивши однаковий слід на кількох зубах, він вирішив дослідити емаль і знайшов там залізо.

Таку саму речовину знайшли в зубах і інших тварин, наприклад саламандр, кількох видів риб та власне бобрів. Саме через залізо їхні передні зуби оранжевого або майже червоного кольору.

Залізо на зазубрених краях зубів варана

Залізо у емалі може пояснити, чому зуби варанів не сточуються. Якщо залізний зуб випаде — варани вирощують новий під ясними. Дослідження виявили схожу еволюційну принаду і в скам'янілостях, наприклад залізо знайшли в зубах крокодилів та інших м'ясоїдних ящірок такого ж роду як і комодський варан, щоправда, у меншій кількості.

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