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У рептилій знайшли залізні зуби: що вдалося з'ясувати вченим (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Варан з Комодо Новина оновлена 31 липня 2024, 11:10
Варан з Комодо. Фото kids.nationalgeographic.com

Дорослий варан може бути 3 метри завдовжки

Вчені постійно з'ясовують нові вражаючі факти навіть про давно відомі місця та тварин. Гострі як бритва зуби, які постійно оновлюються, та ще й вкриті залізом — така реальність життя варанів, більш знаних як драконів Комодо.

Дослідження вперше виявило наявність заліза в емалі рептилій. Схоже захисне покриття є на зубах у бобрів — воно допомагає їм рубати деревину та будувати дамби. У рептилій воно потрібно виключно для споживання м'яса.

Така еволюційна адаптація може бути більш поширена, ніж вважалася раніше, розмірковують вчені. Відкриття було зроблене випадково — його автор вивчав зуби варана, щоб зрозуміти як вони пристосовані для шматування здобичі, коли раптом звернув на увагу на жовто-коричневу лінію навколо зазубрених країв зубів. Побачивши однаковий слід на кількох зубах, він вирішив дослідити емаль і знайшов там залізо.

Таку саму речовину знайшли в зубах і інших тварин, наприклад саламандр, кількох видів риб та власне бобрів. Саме через залізо їхні передні зуби оранжевого або майже червоного кольору.

Залізо на зазубрених краях зубів варана
Залізо на зазубрених краях зубів варана

Залізо у емалі може пояснити, чому зуби варанів не сточуються. Якщо залізний зуб випаде — варани вирощують новий під ясними. Дослідження виявили схожу еволюційну принаду і в скам'янілостях, наприклад залізо знайшли в зубах крокодилів та інших м'ясоїдних ящірок такого ж роду як і комодський варан, щоправда, у меншій кількості.

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