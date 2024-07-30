Далі буде гірше? Цього липня був найспекотніший день за всю історію спостережень

Літо-2024 вже побило кілька рекордів спеки

Клімат невпинно змінюється і температура б’є рекорди в світі. У NASA прозвітували, що 22 липня 2024 року став найспекотнішим днем за всю історію спостережень. 21 та 23 липня також були побиті добові температурні рекорди, які були встановлені лише минулого липня 2023 року.

Зазначається, що рекордні температури є частиною тенденції загального потепління. Причина — викид парникових газів, спричинений діяльністю людини. Раніше повідомлялось, що в цей день середня температура планети біля землі становила 17,09 градусів Цельсія.

Згідно з даними NASA, цей рік знову обіцяє бити найспекотніші рекорди. Перше півріччя вже стало більш гарячим ніж у попереднім році. Дані Європейського Союзу мають певні відмінності, однак загалом підтверджують загальну тенденцію зміни температури з часом. Вона показує, що спекотних днів стає дедалі більше. Останні 13 місяців температура постійно б'є рекорди добових спостережень починаючи з кінця XIX століття.

Не тільки рекордні температури загрожують людству. "Телеграф" раніше розповідав, що клімат стає більш мінливим — перепади між вологими та сухими днями стають різкішими. Це приводить до того що днів посухи стає більше, а дощі перетворюються на рясні шторми.