У рептилий нашли железные зубы: что удалось выяснить ученым (фото, видео)

Взрослый варан может быть 3 метра в длину

Ученые постоянно выясняют новые впечатляющие факты даже о давно известных местах и животных. Острые как бритва постоянно обновляющиеся зубы, да еще и покрытые железом — такова реальность жизни варянов, более известных как драконов Комодо.

Исследование впервые выявило наличие железа в эмали рептилий. Похожее защитное покрытие есть на зубах у бобров – оно помогает им рубить древесину и строить дамбы. У рептилий оно нужно исключительно для потребления мяса.

Такая эволюционная адаптация может быть более распространена, чем считалось ранее, размышляют ученые. Открытие было сделано случайно — его автор изучал зубы варана, чтобы понять, как они приспособлены для добычи, когда вдруг обратил внимание на желто-коричневую линию вокруг зазубренных краев зубов. Увидев одинаковый след на нескольких зубах, он решил изучить эмаль и нашел там железо.

Такое же вещество нашли в зубах и других животных, например саламандр, нескольких видов рыб и собственно бобров. Именно через железо передние их зубы оранжевого или почти красного цвета.

Железо на зазубренных краях зубов варана

Железо в эмали может объяснить, почему зубы варанов не идут. Если железный зуб выпадет – вараны выращивают новый под ясными. Исследования обнаружили похожую эволюционную прелесть и в окаменелостях, например железо нашли в зубах крокодилов и других мясоядных ящериц такого же рода как и комодский варан, правда, в меньшем количестве.

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