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Сонце вибухнуло сильними спалахами: чи очікувати українцям на магнітні бурі

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Сонце
Сонце. Фото Відкриті джерела

З'явився оновлений графік коливань

Астросиноптики зафіксували два сильні спалахи від двох нових сонячних плям. Вони спричинили лише збої в роботі короткохвильового радіо та середню магнітну бурю 4 балів.

У понеділок, 5 серпня, супутники на орбіті Землі виявили два сильні спалахи на Сонці класу Х. Один (X1.7) походить від сонячної плями AR3767, інший (X1.1) — від гігантської нової сонячної плями AR3780. Про це повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

В результаті спалахів над Атлантичним океаном і Америкою сталися збої в роботі короткохвильового радіо.

Магнітні бурі на Землі протягом 6-11 серпня 2024

Протягом найближчих днів, згідно з графіком, який оприлюднив ресурс Meteoagent, очікується одноденна магнітна буря 4 балів.

Наразі, 6 серпня, на Землі панує середній магнітний шторм 4 балів. Наступного дня, 7 серпня, його сила впаде до мінімальної сонячної активності.

Тому до кінця поточного тижня можна не очікувати на будь-які коливання вище 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як може змінитись погода в Україні до кінця тижня.

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#Прогноз #Магнітні бурі #Графік