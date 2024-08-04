Дощі, грози, туман та холод: якою буде погода в 5 найбільших містах України у перший день тижня

"Телеграф" розповість, яка температура в регіонах

В Україні з початку наступного тижня буде хмарно, місцями дощитиме. В деяких областях вночі спаде температура, а в Харкові очікується туман.

"Телеграф" розповість, якою буде погода в 5 найбільших містах України. Прогноз стосується Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова.

Погода в Києві та області

У понеділок, 5 серпня, вдень у Києві буде хмарно. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.

Температура повітря в області:

вдень — від +22 до +27;

вночі — від +12 до +17 градусів тепла.

Температура повітря в Києві:

вдень — від +24 до +26;

вночі — від +15 до +17 градусів тепла.

Погода в Харкові та області

5 серпня на Харківщині пройде невеликий короткочасний дощ, буде гроза та з'явиться туман. Вдень також місцями очікується невеликий короткочасний дощ та гроза. В області буде північний вітер, його швидкість складе 5-10 м/с.

Температура повітря в області:

вдень — від +22 до +23;

вночі — від +13 до +18 градусів тепла.

Температура повітря в Харкові:

вдень — від +25 до +27;

вночі — від +15 до +17 градусів тепла.

Погода в Дніпрі та області

У понеділок, 5 серпня, у Дніпрі буде хмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Швидкість вітру – до 5 метрів на секунду, з поривами до 12 метрів на секунду.

Температура повітря в області:

вдень — від +25 до +30;

вночі — від +14 до +19 градусів тепла.

Температура повітря в Дніпрі:

вдень — від +26 до +28;

вночі — від +16 до +18 градусів тепла.

Погода в Одесі та області

Завтра, 4 серпня, в Одесі буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. В області також мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. На автошляхах області видимість гарна.

Температура повітря в області:

вдень — від +26 до +31;

вночі — від +14 до +19 градусів тепла.

Температура повітря в Одесі:

вдень — від +26 до +28;

вночі — від +17 до +19;

вода — від +15 до +16 градусів тепла.

Погода у Львові та області

5 серпня, на Львівщині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень значні короткочасні дощі; грози, місцями град. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря в області:

вдень — від +19 до +24;

вночі — від +12 до +17 градусів тепла.

Температура повітря у Львові:

вдень — від +20 до +22;

вночі — від +14 до +16 градусів тепла.

Окрім цього, за прогнозами синоптика Наталки Діденко, в Україну через тиждень, орієнтовно з 13-14 серпня, повернеться сильна спека. За її даними, температура повітря може досягати +32+37 градусів, подекуди вище.