Солнце взорвалось сильными вспышками: ожидать ли украинцам магнитных бурь

Появился обновленный график колебаний

Астросиноптики зафиксировали две сильные вспышки от двух новых солнечных пятен. Они вызвали лишь сбои в работе коротковолнового радио и среднюю магнитную бурю 4 балла.

В понедельник, 5 августа, спутники на орбите Земли обнаружили две сильные вспышки на Солнце класса Х. Один (X1.7) происходит от солнечного пятна AR3767, другой (X1.1) — от гигантского нового солнечного пятна AR3780. Об этом сообщили учёные с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

В результате вспышек над Атлантическим океаном и Америкой произошли сбои в работе коротковолнового радио.

Магнитные бури на Земле в течение 6-11 августа 2024

В ближайшие дни, согласно графику, который обнародовал ресурс Meteoagent, ожидается однодневная магнитная буря 4 баллов.

Сейчас, 6 августа, на Земле царит средний магнитный шторм 4 балла. На следующий день, 7 августа, его сила рухнет до минимальной солнечной активности.

Поэтому до конца текущей недели можно не ожидать каких-либо колебаний выше 4 баллов.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как может измениться погода в Украине до конца недели.