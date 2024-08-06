Грозові зливи та нова хвиля потепління: у яких областях зміниться погода до кінця тижня

Синоптики дали прогноз погоди на 6-9 серпня

До кінця робочого тижня в Україні очікуються грозові зливи та підвищення температури повітря. У ряді областей стовпчики термометрів сягатимуть +32 градуси.

Такий прогноз було опубліковано на сайті Укргідрометцетру. За даними синоптиків, найспекотнішим днем стане п’ятниця, 9 серпня.

У період з 6 по 9 число цього місяця дощова погода торкнеться практично всіх областей. Переважно опади будуть у західній частині України.

Так, у вівторок, 6 серпня, у великій частині країни пройдуть дощі. Температура повітря при цьому значно відрізнятиметься. На півдні та сході — до +29 градусів, у центрі та в північних областях — до +27, а в західній частині — до +22 градусів.

7 серпня дощова погода торкнеться центральної, північної та трохи східної області країни. Температура повітря буде від +25 до +28 градусів, а на півдні — до +31.

У четвер, 8 серпня, у всіх областях синоптики обіцяють хмарну погоду без опадів. Стовпчики термометрів показуватимуть трохи більше градусів, ніж попереднього дня. Наприклад, у західних областях температура повітря підійматиметься до +28, на півдні — до +31, у центрі — до +27..+29 градусів, у північних областях — до +26, а в східній частині — до +28.

9 серпня стане найспекотнішим днем цього тижня. У західних та центральних областях очікуються дощі. Температура повітря на півдні досягне 32 градусів. В решті країни буде від +27 до +29 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що геофізик Володимир Шляховий прогнозує "руйнівний" землетрус в Україні найближчими роками. Він назвав області, які опинилися під загрозою.