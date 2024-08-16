Житель Запоріжжя знайшов кістки найбільшого мамонта: як вони виглядають і що відомо про тварину (фото)

На цьому дослідники не збираються зупинятись

На початку серпня на околицях Запоріжжя місцевий житель знайшов дві кістки мамонта, після чого їх відправили на дослідження та подальшу консервацію. Працівники Національного заповідника "Хортиця" виявили, що рештки належать унікальному для Півдня України мамонту найвеличнішому.

Про це повідомляє "Суспільне". Журналісти поспілкувались з чоловіком, який виявив знахідку.

"Знайшов кістки в воді, біля берега. Воно схоже на каміння, але було зрозуміло, що то кістки. Я сфотографував на телефон, і пішов далі. Запам'ятав те місце, просто. Я почав думати про те, що, можливо, це комусь цікаво", — розповідає Костянтин Неліпа.

Історія має продовження

Через соцмережі чоловік знайшов Михайла Муленка, виконуючого обов'язки завідувача відділу охорони пам'яток історії, археології та природи Національного заповідника "Хортиця", та показав йому місце знахідки:

"Я знайшов дві кістки, третю знайшов вже Михайло, коли приїхали на місце. Коли я їх знайшов, вони були вкриті водою. А коли ми приїхали, вода трішки впала. Однієї кістки не було на місці, її поцупив хтось. Ми її знайшли трошки далі в кущах", — додає чоловік.

Кому належали кістки

За словами Михайла Муленка, під час огляду кісток дослідники зробили припущення, що це рештки тварини мамонтової фауни. Працівники заповідника прийняли рішення забрати знахідку з собою:

"Забрали їх до заповідника, тому що вони були вже на суходолі, на урізі води, і вони могли зруйнуватися. Тобто їх, по-перше, міг хтось забрати, по-друге, по них просто міг хтось ходити та зламати, тож ми забрали їх до заповідника для консервації та подальшого вивчення. Ми їх помили, відфотографували та звернулися до фахівців", — розповів Михайло.

Рідкісна знахідка була втрачена під час Другої Світової війни

Пізніше співробітники заповідника разом з палеонтологами з Києва виявили, що це праві плечова кістка, лопатка та гомілка належать мамонту найвеличнішому.

Фрагменти мамонта

За словами Михайла Муленка, такий вид є рідкістю для території Запоріжжя. Адже за увесь час вдалося віднайти лише дві схожі рештки, втім одна з них — втрачена під час Другої Світової війни.

"Це, скоріш за все, кістки мамонта волохатого або найвеличнішого. Це найпізніший представник саме мамонтової фауни, який мешкав на території Північної півкулі: Америка, Європа, Азія, Сибір. Для Запоріжжя ця знахідка насправді досить цікава і можна казати, що це дійсно унікальна знахідка, яка може допомогти зрозуміти, як мігрували ці тварини, чи мешкали вони тут, чи, можливо, ці рештки просто притягло льодовиком", — розповідає виконувач обов'язків завідувача відділу охорони пам'яток історії, археології та природи Національного заповідника "Хортиця".

Характеристика мамонта

Мамонт найвеличніший був досить великою твариною. Один з найбільших мамонтів, його вага досягала 10 тонн, а висота до 5,5 м. Ми можемо побачити, що плечова кістка завдовжки більше метра, а це лише от плечко , ділиться думками Михайло Муленко.

Мамонту дали ім'я

Знайденого мамонта працівники "Хортиці" назвали Іллюшею — на честь їхнього колеги Іллі Малика, який саме святкував день народження під час обстеження виявлених кісток. Сам хлопець розповів: його вразила вага та розміри виявлених знахідок, які дослідники забрали до заповідника.

"Цікаво, що день знахідки співпав з моїм днем народження. І вже другий рік поспіль Хортиця дивує мене чимось незвичним на мій день народження. Як я собі думаю, Дніпро вирішив зробити мені подарунок. Хоча насправді вся справа у людях, які працюють в заповіднику Хортиця і кожного дня роблять усе, аби зберегти та розповісти про насичену історію нашого Півдня", — каже Ілля Малик.

Ілля Малик поряд зі знайденою кісткою мамонта.Фото - Суспільне

Доля "Іллюші"

Надалі науковці планують продовжити дослідження території, де були виявлені рештки мамонта. Нині ж кістки консервують для подальшого вивчення та експонування:

"Ми плануємо проводити подальші дослідження в місці знахідки, можливо знайдемо ще кістки, можливо цієї ж тварини, і сподіваюся, що зберемо, якщо не повний скелет, то велику його частину. Ми дізналися, що кістки просто треба помити, висушити, обробити чимось гідрофобним, щоб вони вже не тягли в себе воду, і в принципі цього достатньо для їх подальшого зберігання та експозиціонування", — розповів Михайло.

Раніше "Телеграф" писав, що на території Національного заповідника "Хортиця" археологи зробили унікальну знахідку. Виявили фрагмент посуду доби бронзи з відбитками тканини.