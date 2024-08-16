Житель Запорожья нашел кости самого большого мамонта: как они выглядят и что известно о животном (фото)

На этом исследователи не собираются останавливаться

В начале августа в окрестностях Запорожья местный житель обнаружил две кости мамонта, после чего их отправили на исследования и последующую консервацию. Сотрудники Национального заповедника "Хортица" обнаружили, что остатки принадлежат уникальному для Юга Украины мамонту величайшему.

Об этом сообщает "Суспильне". Журналисты пообщались с мужчиной, который обнаружил находку.

"Нашел кости в воде, у берега. Оно похоже на камни, но было понятно, что это кости. Я сфотографировал на телефон, и пошел дальше. Запомнил то место, просто. Я начал думать о том, что, возможно, это кому-то интересно", — рассказывает Константин Нелипа.

История имеет продолжение

Через соцсети мужчина нашел Михаила Муленко, исполняющего обязанности заведующего отделом охраны памятников истории, археологии и природы Национального заповедника "Хортица", и показал ему место находки:

"Я нашел две кости, третью нашел уже Михаил, когда приехали на место. Когда я их нашел, они были покрыты водой. А когда мы приехали, вода немного упала. Одной кости не было на месте, ее украл кто-то. Мы ее нашли немножко дальше в кустах", — добавляет мужчина.

Кому принадлежали кости

По словам Михаила Муленко, во время осмотра костей исследователи сделали предположение, что это остатки животного мамонтовой фауны. Сотрудники заповедника приняли решение забрать находку с собой:

"Забрали их в заповедник, потому что они были уже на суше, на урезе воды, и они могли разрушиться. То есть их, во-первых, мог кто-то забрать, во-вторых, по ним просто мог кто-то ходить и сломать, поэтому мы забрали их в заповедник для консервации и дальнейшего изучения. Мы их помыли, отфотографировали и обратились к специалистам", — рассказал Михаил.

Редкая находка была потеряна во время Второй Мировой войны

Позже сотрудники заповедника вместе с палеонтологами из Киева обнаружили, что это правые плечевая кость, лопатка и голень принадлежат мамонту величайшему.

Фрагменты мамонта

По словам Михаила Муленко, такой вид является редкостью для территории Запорожья. Ведь за все время удалось найти только две похожих кости, впрочем, одно из них — потеряно во время Второй Мировой войны.

"Это, скорее всего, кости мамонта мохнатого или величайшего. Это самый поздний представитель именно мамонтовой фауны, проживавший на территории Северного полушария: Америка, Европа, Азия, Сибирь. Для Запорожья эта находка действительно достаточно интересна и можно говорить, что это действительно уникальная находка, которая может помочь понять, как мигрировали эти животные, жили ли они здесь, или, возможно, эти останки просто привлекло ледником", — рассказывает исполняющий обязанности заведующего отделом охраны памятников истории, археологии и природы Национального заповедника "Хортица".

Характеристика мамонта

Мамонт величайший был довольно крупным животным. Один из самых больших мамонтов, его вес достигал 10 тонн, а высота до 5,5 м. Мы можем увидеть, что плечевая кость длиной больше метра, а это только вот плечо , делится мыслями Михаил Муленко.

Мамонту дали имя

Найденного мамонта работники "Хортицы" назвали Ильюшей — в честь их коллеги Ильи Малика, который праздновал день рождения во время обследования обнаруженных костей. Сам парень рассказал: его поразили вес и размеры обнаруженных находок, которые исследователи забрали в заповедник.

"Интересно, что день находки совпал с моим днем рождения. И уже второй год подряд Хортица удивляет меня чем-то необычным на мой день рождения. Как я думаю, Днепр решил сделать мне подарок. Хотя на самом деле все дело в людях, работающих в заповеднике Хортица и каждый день делают все, чтобы сохранить и рассказать о насыщенной истории нашего Юга», – говорит Илья Малик.

Илья Малик рядом с найденной костью мамонта.Фото — Суспильне

Судьба "Ильюши"

В дальнейшем учёные планируют продолжить исследование территории, где были обнаружены остатки мамонта. Сейчас кости консервируют для дальнейшего изучения и экспонирования:

"Мы планируем проводить дальнейшие исследования в месте находки, возможно найдем еще кости, возможно этого же животного, и надеюсь, что соберем, если не полный скелет, то большую его часть. Мы узнали, что кости просто надо помыть, высушить, обработать чем-то гидрофобным, чтобы они уже не тянули воду, и в принципе этого достаточно для их дальнейшего хранения и экспозиционирования", — рассказал Михаил.

Ранее "Телеграф" писал, что на территории Национального заповедника "Хортица" археологи сделали уникальную находку. Выявили фрагмент посуды суток бронзы с отпечатками ткани.