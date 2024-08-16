Житель Запорожья нашел кости самого большого мамонта: как они выглядят и что известно о животном (фото)
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На этом исследователи не собираются останавливаться
В начале августа в окрестностях Запорожья местный житель обнаружил две кости мамонта, после чего их отправили на исследования и последующую консервацию. Сотрудники Национального заповедника "Хортица" обнаружили, что остатки принадлежат уникальному для Юга Украины мамонту величайшему.
Об этом сообщает "Суспильне". Журналисты пообщались с мужчиной, который обнаружил находку.
"Нашел кости в воде, у берега. Оно похоже на камни, но было понятно, что это кости. Я сфотографировал на телефон, и пошел дальше. Запомнил то место, просто. Я начал думать о том, что, возможно, это кому-то интересно", — рассказывает Константин Нелипа.
История имеет продолжение
Через соцсети мужчина нашел Михаила Муленко, исполняющего обязанности заведующего отделом охраны памятников истории, археологии и природы Национального заповедника "Хортица", и показал ему место находки:
"Я нашел две кости, третью нашел уже Михаил, когда приехали на место. Когда я их нашел, они были покрыты водой. А когда мы приехали, вода немного упала. Одной кости не было на месте, ее украл кто-то. Мы ее нашли немножко дальше в кустах", — добавляет мужчина.
Кому принадлежали кости
По словам Михаила Муленко, во время осмотра костей исследователи сделали предположение, что это остатки животного мамонтовой фауны. Сотрудники заповедника приняли решение забрать находку с собой:
"Забрали их в заповедник, потому что они были уже на суше, на урезе воды, и они могли разрушиться. То есть их, во-первых, мог кто-то забрать, во-вторых, по ним просто мог кто-то ходить и сломать, поэтому мы забрали их в заповедник для консервации и дальнейшего изучения. Мы их помыли, отфотографировали и обратились к специалистам", — рассказал Михаил.
Редкая находка была потеряна во время Второй Мировой войны
Позже сотрудники заповедника вместе с палеонтологами из Киева обнаружили, что это правые плечевая кость, лопатка и голень принадлежат мамонту величайшему.
По словам Михаила Муленко, такой вид является редкостью для территории Запорожья. Ведь за все время удалось найти только две похожих кости, впрочем, одно из них — потеряно во время Второй Мировой войны.
"Это, скорее всего, кости мамонта мохнатого или величайшего. Это самый поздний представитель именно мамонтовой фауны, проживавший на территории Северного полушария: Америка, Европа, Азия, Сибирь. Для Запорожья эта находка действительно достаточно интересна и можно говорить, что это действительно уникальная находка, которая может помочь понять, как мигрировали эти животные, жили ли они здесь, или, возможно, эти останки просто привлекло ледником", — рассказывает исполняющий обязанности заведующего отделом охраны памятников истории, археологии и природы Национального заповедника "Хортица".
Характеристика мамонта
Мамонт величайший был довольно крупным животным. Один из самых больших мамонтов, его вес достигал 10 тонн, а высота до 5,5 м. Мы можем увидеть, что плечевая кость длиной больше метра, а это только вот плечо, делится мыслями Михаил Муленко.
Мамонту дали имя
Найденного мамонта работники "Хортицы" назвали Ильюшей — в честь их коллеги Ильи Малика, который праздновал день рождения во время обследования обнаруженных костей. Сам парень рассказал: его поразили вес и размеры обнаруженных находок, которые исследователи забрали в заповедник.
"Интересно, что день находки совпал с моим днем рождения. И уже второй год подряд Хортица удивляет меня чем-то необычным на мой день рождения. Как я думаю, Днепр решил сделать мне подарок. Хотя на самом деле все дело в людях, работающих в заповеднике Хортица и каждый день делают все, чтобы сохранить и рассказать о насыщенной истории нашего Юга», – говорит Илья Малик.
Судьба "Ильюши"
В дальнейшем учёные планируют продолжить исследование территории, где были обнаружены остатки мамонта. Сейчас кости консервируют для дальнейшего изучения и экспонирования:
"Мы планируем проводить дальнейшие исследования в месте находки, возможно найдем еще кости, возможно этого же животного, и надеюсь, что соберем, если не полный скелет, то большую его часть. Мы узнали, что кости просто надо помыть, высушить, обработать чем-то гидрофобным, чтобы они уже не тянули воду, и в принципе этого достаточно для их дальнейшего хранения и экспозиционирования", — рассказал Михаил.
Ранее "Телеграф" писал, что на территории Национального заповедника "Хортица" археологи сделали уникальную находку. Выявили фрагмент посуды суток бронзы с отпечатками ткани.