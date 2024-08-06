У Запоріжжі знайдено кістки вимерлої тисячі років тому тварини: як вони виглядають (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Знахідка цих останків мамонта одна з небагатьох відомих для Запорізького регіону
На узбережжі Дніпра в місті Запоріжжя виявили дві кістки представника мамонтової фауни. Унікальні знахідки відправили на дослідження та подальшу консервацію.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Національного заповідника "Хортиця". Зазначається, що при огляді місця були знайдені плечова та велика гомілкова кістка.
"При дослідженні території, поряд з цими кістками було знайдено лопатку приблизно тієї ж тварини", — йдеться в повідомленні.
Знайдені матеріали були доставлені до Національного заповідника "Хортиця" для подальшого дослідження та консервації.
У заповіднику наголосили, що ця дивовижна знахідка останків мамонта одна з небагатьох відомих для Запорізького регіону. Вона дуже важлива для вивчення та розуміння історичних процесів та природних трансформацій, що відбувалися у цьому регіоні у минулому.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що австрійському Гобельсбурзі було виявлено кістки мамонта. Експерти припускають, що вік цих останків може становити від 30 000 до 40 000 років.