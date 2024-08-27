Прогноз не виправдався? Чи вирує на Землі наразі магнітна буря

Чи пройде цей тиждень без "червоних" днів

Астросиноптики прогнозували найближчими днями слабку магнітну бурю, але вона вже малоймовірна. Однак інші кажуть, що наразі на Землі тримається середня магнітна буря 4 балів.

Згідно з даними сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, викид корональної маси (СМЕ), вплине на нашу планету пізніше або він пролетів чи наближається повільніше, аніж очікувалось. Тому вчені прогнозують, що ймовірність магнітних бур найближчими днями мінімальна.

Магнітні бурі на Землі протягом 27 серпня-1 вересня

Згідно з графіком "Попередження про сонячні спалахи та шторми", що було оприлюднено у ресурсі Meteoagent, протягом останніх днів серпня варто готуватись лише до середнього геомагнітного шторму 4 балів.

Наразі, 27 серпня, вирує магнітна буря 4 балів, яка протримається і 28 серпня. Однак вже з 29 серпня по 1 вересня не прогнозується будь-яких коливань вище 2 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в космосі знайшли таємне кільце. Останнє таке космічне явище було виявлено у 2019 році.