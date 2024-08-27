Прогноз не оправдался? Бурлит ли на Земле сейчас магнитная буря

Пройдет ли эта неделя без "красных" дней

Астросиноптики прогнозировали в ближайшие дни слабую магнитную бурю, но она уже маловероятна. Однако другие говорят, что на Земле держится средняя магнитная буря 4 баллов.

Согласно данным сайта исследования космической погоды Spaceweather, выброс корональной массы (СМЕ) повлияет на нашу планету позже или он пролетел, или приближается медленнее, чем ожидалось. Поэтому ученые прогнозируют, что вероятность магнитных бурь в ближайшие дни минимальна.

Магнитные бури на Земле в течение 27 августа-1 сентября

Согласно графику "Предупреждение о солнечных вспышках и штормах", обнародованном в ресурсе Meteoagent, в течение последних дней августа следует готовиться только к среднему геомагнитному шторму в 4 балла.

Сейчас, 27 августа, бурлит магнитная буря 4 баллов, которая продержится и 28 августа. Однако уже с 29 августа по 1 сентября не прогнозируется каких-либо колебаний выше 2 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в космосе нашли тайное кольцо. Последнее такое космическое явление было обнаружено в 2019 году.