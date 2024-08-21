Наслідки магнітної бурі: NASA помітило навколо Землі нове кільце, коли воно зникне

Аналогічне явище спостерігалося востаннє більше 10 років тому

Потужна магнітна буря, яка накрила Землю 10 травня 2024 року, стала найсильнішою за останні 20 років. Вона подарувала жителям нашої планети не лише унікальне полярне сяйво, а й залишила після себе спадщину — нове кільце, яке огинає планету.

Про це повідомляє портал IFLScience. Тепер навколо Землі не два, а три пояси Ван Аллена.

Пояс Ван Аллена — пояси радіації навколо Землі, які нагадують пончик. Вони складаються з енергійних заряджених частинок, які захопило магнітне поле планети. За даними NASA, після травневої потужної магнітної бурі навколо Землі утворився третій пояс, але тимчасово.

Пояс Ван Аллена

"Вчені вивчають дані, щоб краще зрозуміти Пояс і те, як довго він може існувати", — написало NASA на офіційній сторінці в Twitter.

Як вважають учені, більшість заряджених частинок у поясах походять від сонячного вітру, і навіть можуть прибувати у вигляді космічних променів. Щоразу, коли сильна сонячна буря обрушується на Землю, відбувається порушення магнітного поля і третій шар заряджених частинок потрапляє у пастку магнітосфери.

NASA виявило новий пояс Ван Аллена під час експерименту з внутрішнім радіаційним поясом — він виявився затиснутим між двома постійними. Поки невідомо, як довго пояс зможе проіснувати навколо Землі, але в NASA заявили, що це може тривати "від місяців до років".

До цього аналогічний третій часовий пояс було виявлено вченими у 2012 році. Зник він через кілька тижнів.

"Подібно до космічного цунамі, вони розмивають радіаційні пояси й дуже швидко змивають зовнішню частину пояса, пояснюючи структуру загадкового третього радіаційного поясу", — сказав професор фізики з Університету Альберти Ян Манн.

Зазначимо, що полярне сяйво у травні бачили навіть в Україні, хоча це рідкісне явище для наших широт. Воно спостерігалося як 10, і 12 числа.

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