Новий подарунок від Сонця: коли готуватись до магнітних бур і якої сили вони будуть

Вчені дали прогноз

На світилі відбувся слабкий спалах, наслідком якого став викид корональної маси, що вилетів у космос вранці 23 серпня. Астросиноптики прогнозують геомагнітний шторм вже 26 серпня, але інші вчені очікують його пізніше.

Викид корональної маси (СМЕ) був спричинений слабким сонячним спалахом класу С6, як передає сайт дослідження космічної погоди Spaceweather. Згідно зі моделлю Обсерваторії сонячної динаміки NASA, СМЕ впаде на Землю пізно ввечері 26 серпня і може спровокувати незначну магнітну бурю класу G1.

Магнітні бурі на Землі протягом 26 серпня-1 вересня

Згідно з графіком "Попередження про сонячні спалахи та шторми" на сайті Meteoagent, у період цих днів варто очікувати лише на шторм 4 балів.

Наразі, 26 серпня, на нашій планеті низька сонячна активність. Однак 27 серпня очікується середній геомагнітний шторм 4 балів. Він протримається і наступного дня, 28 серпня. Після того, у період 29 серпня-1 вересня не прогнозується будь-яких коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких регіонах України буде найспекотніше 1 вересня.