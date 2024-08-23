В космосі знайшли таємне кільце: вчені ламають голові над його походженням (фото, відео)

Вперше подібне радіоколо знайшли в 2019 році, проте їхнє походження досі не розгадане

Знайдені об'єкти в космосі не завжди зрозумілі вченим. Міжнародна група астрономів випадково відкрила нове радіокільце (ORC) в напрямку центра Галактики. Воно ще недостатньо вивчене, але вже відомо, що відрізняється від подібних, раніше виявлених.

Нове ORC під назвою Kýklos (грецькою означає "коло") було виявлене радіотелескопом MeerKAT у Південній Африці. Команда під керівництвом Крістобаля Бордіу визначила, що Кіклос виглядає як слабка кільцеподібна структура, грудкувата та майже кругла. Зовнішній вигляд кільця нагадує освітлену оболонку, внутрішня частина якої позбавлена ​​помітних випромінювань.

Як телескоп побачив Кіклос

Морфологічно Кіклос нагадує радіоколо. Однак воно розташоване на набагато нижчій галактичній широті, ніж відомі ORC. Крім того, воно має слабші частоти та спектральний індекс у порівнянні з іншими ORC.

Тому астрономи беруть до уваги кілька інших гіпотез, які могли б пояснити природу Кіклоса: залишок галактичної наднової, планетарну туманність та навколозоряну оболонку навколо розвиненої масивної зірки. Найімовірніший варіант — Кіклос є навколозоряною оболонкою зірки Вольфа-Райє.

Радіокола ORC

Радіокола ORC є таємничими кільцеподібними радіохвильовими структурами, виявленими в космосі. ORC були вперше виявлені в 2019 році і з тих пір спантеличують астрономів — їхнє походження досі не з’ясовано. Нещодавні дослідження показують, що ці кільця можуть бути спричинені потужними вітрами від вибухів наднових чи зіткнень галактик. ORC мають діаметр близько мільйона світлових років – досить велика відстань, враховуючи, що один світловий рік становить 9,7 трильйона кілометрів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що магнітна буря спричинила не тільки полярне сяйво в Україні, а й лишила навколо Землі кільце радіації. Коли воно зникне достеменно не відомо.