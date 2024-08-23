В космосі знайшли таємне кільце: вчені ламають голові над його походженням (фото, відео)
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Вперше подібне радіоколо знайшли в 2019 році, проте їхнє походження досі не розгадане
Знайдені об'єкти в космосі не завжди зрозумілі вченим. Міжнародна група астрономів випадково відкрила нове радіокільце (ORC) в напрямку центра Галактики. Воно ще недостатньо вивчене, але вже відомо, що відрізняється від подібних, раніше виявлених.
Нове ORC під назвою Kýklos (грецькою означає "коло") було виявлене радіотелескопом MeerKAT у Південній Африці. Команда під керівництвом Крістобаля Бордіу визначила, що Кіклос виглядає як слабка кільцеподібна структура, грудкувата та майже кругла. Зовнішній вигляд кільця нагадує освітлену оболонку, внутрішня частина якої позбавлена помітних випромінювань.
Морфологічно Кіклос нагадує радіоколо. Однак воно розташоване на набагато нижчій галактичній широті, ніж відомі ORC. Крім того, воно має слабші частоти та спектральний індекс у порівнянні з іншими ORC.
Тому астрономи беруть до уваги кілька інших гіпотез, які могли б пояснити природу Кіклоса: залишок галактичної наднової, планетарну туманність та навколозоряну оболонку навколо розвиненої масивної зірки. Найімовірніший варіант — Кіклос є навколозоряною оболонкою зірки Вольфа-Райє.
Радіокола ORC є таємничими кільцеподібними радіохвильовими структурами, виявленими в космосі. ORC були вперше виявлені в 2019 році і з тих пір спантеличують астрономів — їхнє походження досі не з’ясовано. Нещодавні дослідження показують, що ці кільця можуть бути спричинені потужними вітрами від вибухів наднових чи зіткнень галактик. ORC мають діаметр близько мільйона світлових років – досить велика відстань, враховуючи, що один світловий рік становить 9,7 трильйона кілометрів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що магнітна буря спричинила не тільки полярне сяйво в Україні, а й лишила навколо Землі кільце радіації. Коли воно зникне достеменно не відомо.