Обертання Землі сповільнюється через людей: наслідки можуть бути вже через кілька років

Доба на Землі стає довшою

Діяльність людини призводить до змін клімату, а разом з цим виводять орієнтацію Землі з рівноваги. Це точно позначиться на тривалості земної доби.

Про це йдеться у новому дослідженні, оприлюдненому в журналі PNAS. Хоча ці зміни не будуть відчутними для звичайної людини, проте це позначиться на деяких областях, де потрібна висока точність. Наприклад, на космічних подорожах.

Тривалість земної доби може коливатися щорічно на частки мілісекунди через рух тектонічних плит, змін в обертанні внутрішнього ядра та гравітації Місяця. Проте тепер до цього списку може додати й людська діяльність.

Глобальне потепління змушує нашу планету швидко втрачати крижаний покрив у полярних регіонах, що призводить до підвищення рівня моря. Більшість нової води накопичується в екваторіальних регіонах, що призводить до уповільнення обертання Землі, оскільки більша вага накопичується на ділянках далеко від осі обертання.

При цьому в іншому дослідженні та ж група зазначала, що збільшення кількості води на екваторі не тільки уповільнює планету, а й зміщує її центр тяжіння, через що магнітні полюси щороку зсуваються далі від осі обертання.

Тривалість доби відрізнялася протягом історії нашої планети, наприклад, 1 мільярд років тому доба тривала близько 19 годин. Однак з часом обертання сповільнювалося, що призвело до того, що зараз ми маємо 24 години.

Вважається, що основним драйвером уповільнення є гравітаційна дія Місяця, яка відтягує воду від полюсів. Це призводить до того, що наші дні подовжуються приблизно на 2,3 мілісекунди кожне століття.

Вчені вважають, що зміни клімату можуть прискорити цей процес, додавши до нього додаткові 1,3 мілісекунди за сторіччя. Однак нове дослідження каже, що ці зміни можуть уповільнити нас аж на 2,6 мілісекунди, що перевищить навіть вплив Місяця на нашу планету.

Найбільш вірогідним наслідком такого уповільнення для людей стане те, що нам доведеться вираховувати секунди з тривалості дня, щоб компенсувати зміни. Передбачається, що це доведеться зробити вже 2029 року.

Найбільше це торкнеться галузі космічних подорожей, оскільки точний час треба враховувати, наприклад, відправляючи зонди на інші планети. Крім того, це потенційно може вплинути на обертання земного ядра, проте наскільки суттєвими будуть ці зміни поки ніхто не знає.

Як повідомлялося раніше, вчені знайшли потенційне місце для майбутньої місячної бази. Можливо, саме звідти розпочнеться людська колонізація космосу.