Повна зарядка батареї за 4 хвилини: китайці представили революційну технологію (відео)

Технологія вимагає спеціального акумулятора

Іноді телефон розряджається в незручний момент і зарядити його безпечно не має можливості. Китайський технохолдинг презентував нову розробку — зарядку SuperSonic Charge, яка допоможе, навіть якщо у вас є лише 5 хвилин.

Мова про буквальне значення цього виразу — зарядка до 100% відбувається за 4 хвилини 30 секунд. Для цього використовується зарядний пристрій потужністю 320 Вт. Підійде він не всім смартфонам, а тільки зі спеціальною батареєю.

Це літій-іонний акумулятор ємністю 4420 мАг, він складається з чотирьох окремих елементів, які можуть отримувати живлення одночасно. Кожен шар має товщину менш як 3 мм, що дозволяє їм складатися, щоб поміститися всередину корпусу телефону, пропонуючи на 10% більше ємності батареї в тому самому просторі порівняно зі звичайними. Також в акумуляторі є трансформатор напруги AirGap, що використовує електромагнітне перетворення.

SuperSonic Charge почне продаватися не раніше 2025 року, адже технологія тільки була представлена. Наразі серійного телефону під зарядку ще не показали. Також Китай зазвичай обмежує потужність пристроїв, при продажі їх за межами внутрішнього ринку.

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