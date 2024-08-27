Полная зарядка батареи через 4 минуты: китайцы представили революционную технологию (видео)

Технология требует специального аккумулятора

Иногда телефон разряжается в неудобный момент и зарядить его безопасно невозможно. Китайский технохолдинг представил новую разработку — зарядку SuperSonic Charge, которая поможет, даже если у вас есть всего 5 минут.

Речь о буквальном значении этого выражения — зарядка до 100% происходит через 4 минуты 30 секунд. Для этого используется зарядное устройство мощностью 320 Вт. Подойдет он не всем смартфонам, а только со специальной батареей.

Это литий-ионный аккумулятор емкостью 4420 мАч, он состоит из четырех отдельных элементов, которые могут получать питание одновременно. Каждый слой имеет толщину менее 3 мм, что позволяет им состоять, чтобы поместиться внутрь корпуса телефона, предлагая на 10% больше емкости батареи в том же пространстве по сравнению с обычными. Также в аккумуляторе имеется трансформатор напряжения AirGap, использующий электромагнитное преобразование.

SuperSonic Charge начнет продаваться не раньше 2025 года, ведь разработка только была представлена. Пока серийного телефона под зарядку еще не показали. Также Китай обычно ограничивает мощность устройств при продаже их за пределами внутреннего рынка.

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