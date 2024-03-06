Зарядка телефона у громадському місці: на що звернути увагу, щоб не попастися шахраям

Шахраї можуть встановити шкідливі програми на ваш телефон і отримати доступ до важливих даних

Смартфони давно стали невіддільною частиною нашого повсякденного життя. В еру розвинутих технологій, доступ до важливої інформації про людину можна отримати саме через її телефон. Шахраї знаходять різні способи, як "зламати" ваш смартфон і зарядка ґаджета у громадському місці — один з них.

Про це пише портал iTechUa. Фахівці наводять кілька порад щодо того, як не попастися на гачок аферистів.

У громадському місці, заряджайте свій ґаджет через розетку, а не USB-порт

Один із розповсюджених видів кібератаки, так званий "Juice Jacking". Це коли смартфон "компрометується" при підключенні до зараженої зарядної USB-станції або при використанні зараженого зарядного кабеля. Таким чином шахраї отримують доступ до вашого телефону і можуть встановити шкідливі програми. Крім того, ви ризикуєте власними даними, адже паролі, наприклад, від банківських систем, також можуть потрапити у руки аферистів. У громадських місцях завжди користуйтеся власним зарядним пристроєм і підключайте його тільки у звичайну розетку.

Носіть із собою додатковий акумулятор

Портативний акумулятор, так званий Power bank, стане гарним капіталовкладенням у безпеку ваших даних. Завдяки пристрою, ви завжди зможете підзарядитися без ризику попастися на гачок до шахраїв.Вибір акумуляторів дуже великий. Впевнені, ви зможете знайти пристрій, який підійде вам і за розмірами, і за ціною.

Перемикайтеся на енергоощадний режим

Якщо у вас немає з собою портативного акумулятора, а заряд на телефоні швидко знижується і єдиний варіант для вас це підключитися у громадському місці через невідомий кабель USB — не спокушайтеся. Є кілька способів змусити ваш телефон знизити використання батареї. Знизьте яскравість екрана, вимкніть підключення до Інтернету або просто включить режим польоту.

Навіть зміна шпалер на головному екрані на чорні, допоможе збільшити час роботи на кілька дорогоцінних секунд. Також не забувайте вчасно оновлювати свої програми. Використання застарілого ПЗ (програмного забезпечення) теж може скоротити час автономної роботи вашого телефона.

Шахраї завжди обирають такі громадські місця, де можуть "вполювати" якомога більше людей. Це можуть бути торгові центри, кафе, розумні громадські зупинки чи сонячні дерева з можливістю зарядки пристроїв. Будь-які місця, де завжди багато людей.

Тож, якщо ви перебуваєте у такому місці, завжди будьте обережні й пам’ятайте про свою безпеку.