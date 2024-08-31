Телефон розглянули під мікроскопом: вам точно не сподобаються ці "безкоштовні вихованці" (відео)

У мережі не вірять, що на гаджеті може жити стільки організмів

Мікроби та бактерії оточують нас завжди й скрізь, навіть коли ми користуємось смартфоном. У мережі показали, хто живе на екрані гаджета, а також у всіх його роз’ємах та отворах.

Відео з моторошними кадрами опублікували у Twitter. Користувачів жахнули ці кадри та вони запропонували, серед іншого, скупати телефон у спирті.

Телефон поклали під мікроскоп, щоб розглянути ближче екран, виїмку динаміка і не тільки. Як виявилося, разом із пилом в отворах телефону ховаються й пилові кліщі. Цих комах не можна побачити просто так лише під мікроскопом, оскільки розмір у них мікроскопічний. Живуть вони не тільки в телефонах, а й в інших предметах: килимі, книгах, матраці, взутті та інших м’яких меблях. Харчуються людським епідермісом та ворсинками тканин. А враховуючи, що користувачі гаджетів стабільно притуляють телефон до вуха чи щоки, то їжі у пилових кліщів завжди вистачає.

Також експерти взяли мазок із самого екрану гаджета, де залишився відбиток пальця. Під мікроскопом удалося розглянути істот стрічкової форми. Однак, що це саме — невідомо. Як правило, на людських руках можуть жити сальмонела, кишкова паличка, шигела, бруцелла та золотистий стафілокок.

Одні користувачі жахнулися від побаченого і захотіли викупати телефон у спирті, інші ж заявили, що такого не може бути насправді й відео постановочне.

"Хотів би я цього не бачити, лол. Щойно занурив телефон у спирт".

"Якщо ви огидна неохайна людина, то у вас в динаміці є клопи та кліщі, як у цього".

"Тепер занурте телефон у спирт".

"Відео є фейком. Це було зроблено за допомогою стереоскопічної лупи, а не за допомогою мікроскопа, як нас намагаються переконати. Мікроорганізм є кліщем і насправді є багатоклітинною твариною. Вони нешкідливі, не передають хвороби людині і відпочивають з вами у вашому ліжку. ".

А дехто спробував "підбадьорити" тим, що на обличчі людини і без того живуть тисячі мікроорганізмів.

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