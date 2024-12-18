Про здоров’я, захист та допомогу у грошах: сильні молитви до Святого Миколая Чудотворця

Вимовляти молитви потрібно зі щирими почуттями

Торік Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новий календар, що призвело до зміщення дат традиційних свят. Тепер День святого Миколая відзначається 6 грудня замість звичного 19-го. Однак частина вірян продовжує слідувати старому стилю, зберігаючи колишні традиції.

"Телеграф" вирішив нагадати про сильні молитви, з якими заведено звертатися до Миколи Чудотворця. У святого можна попросити про здоров’я, захист від бід, а також допомогу у фінансових справах.

Молитва Миколаю Чудотворцю про здоров’я

Святий Миколай Чудотворець, Спаситель наших заблукалих душ. Звертаємося до тебе зі смиренним проханням у хворобі та немочі. Усунь від (ім’я) пристріту і тяжкої недуги. Відпусти (ім’я) всі гріхи, що стали причиною тяжких страждань. Прийми каяття хворого та його близьких. Нехай усі хвороби покинуть його тлінне тіло і прибуде незламне здоров’я та благодать. Нехай Господь через тебе почує наше смиренне прохання і не засудить його. Попроси, о Святителю Миколай, щоб усі негаразди відпустили і хвороби залишили назавжди. На все твоя воля. Амінь.

Молитва Миколаю Чудотворцю про захист

О всеблагий отче наш Миколаю, пастирю й учителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій і щирою молитвою благає тебе: поспіши й захисти отару Христову від вовків, що гублять її. Україну нашу і всяку країну християнську, і весь світ захисти і збережи святими твоїми молитвами від землетрусу, наступу чужинців і народних заколотів, міжусобиці; від голоду, пошесті, потопу, вогню, меча і наглої смерті всяку людину захисти. І як помилував ти трьох мужів, що у в’язниці сиділи, та спас їх від гніву царського й кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо. Спаси нас від гніву Божого й вічної кари: щоб твоїм заступництвом і поміччю та Своєю благодаттю й милосердям подав нам Христос Бог тихо і без гріха прожити на цім світі, і не засудив нас стояти ліворуч, а сподобив стати праворуч з усіма святими. Амінь.

Молитва Миколаю Чудотворцю про гроші та добробут

О, добрий наш пастирю і богомудрий наставнику, святителю Христу Миколаю! Почуй нас грішних, що моляться тобі і закликають на допомогу швидке представництво твоє; бач нас немічних, звідусіль уловлюваних, всякого блага позбавлених і розумом від малодушності потьмарених; потчись, угодниче Божий, не залишити нас у гріховному полоні бути, нехай не будемо на радість ворогом нашим і не помремо в лукавих діяннях наших. Моли за нас недостойних Творця і Владику, Який ти з безкоштовними ликами чекаєш: милостива до нас сотвори Бога нашого в теперішньому житті і в майбутньому віці, нехай не віддасть нам за ділом нашим і по нечистоті сердець наших, але за своєю добротою віддасть нам. На твоє бо клопотання уповає, твоїм представництвом хвалимося, твій заступ на допомогу закликаємо, і до пресвятого образу твоєго припадаюче, допомоги просимо: визволи нас, угодниче Христів, від лих, що знаходяться на нас, і сховати хвилі пристрастей і бід повстаючих на нас та заради святих твоїх молитов не обійде нас напасти і не погрязнем у безодні гріховній і в шаті мандрів наших. Моли, святителю Христа Миколая, Христа Бога нашого, нехай подасть нам мирне життя і залишення і велику милість, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

"Телеграф" писав раніше, що не можна робити у День святого Миколая. Багато хто це свято продовжує святкувати за старим стилем, а саме 19 грудня.