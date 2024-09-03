Ученые смогли вырастить стволовые клетки в лаборатории: чем важно это открытие

В настоящее время клетки для трансплантации берут у доноров или очищают собственные клетки человека

Ученым в Мельбурне впервые удалось вырастить в лаборатории стволовые клетки, похожие на человеческие. До этого они не выживали вне чашки Петри. Это только первый, но важный шаг. Потенциально через примерно пять лет технологию смогут опробовать на людях.

Такие клетки необходимы для лечения онкологии. В частности, речь идет об индивидуальных методах лечения детей с лейкемией, расстройствами костного мозга и при серьезной химиотерапии. Открытие было сделано в Детском научно-исследовательском институте Мердока.

Процесс состоит в том, что у пациента смогут брать клетку, перепрограммировать ее в стволовую и затем превращать в клетки крови. Их можно сделать достаточно для операций, включая случаи, когда костный мозг уже не образует здоровые клетки крови и избежать длительных и частых переливаний. При этом они будут уже клинически чисты.

Это не лекарство, однако важна часть лечения пациентов, что снимет необходимость подавлять их иммунную систему. Это также избавит от необходимости трансплантировать костный мозг пациентам, которые не реагируют на медицинскую терапию.

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