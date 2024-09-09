Нитка магнетизму може спровокувати сильні магнітні бурі на Землі: прогноз на найближчі дні

На графіку з'явились "червоні" дні

На Сонці відбувся спалах і астросиноптики прогнозують, що землянам варто готуватись до магнітних бур вже найближчими днями.

Нитка магнетизму спалахнула на світилі у неділю, 8 вересня, кинувши клубок прохолодної темної плазми до Землі. Згідно зі моделлю Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), як передає Spaceweather, він прибуде пізно 10 вересня.

За словами вчених, удар може спровокувати геомагнітну бурю класу G2 із полярними сяйвами, які можна побачити неозброєним оком у північних штатах США.

Магнітні бурі на Землі протягом 9-15 вересня

Упродовж 9 вересня на нашій планеті триматиметься мінімальна сонячна активність в 3 бали, як повідомили на сайті Meteoagent.

Вже 10-11 вересня очікується сильна магнітна буря в 6 балів, але 12 вересня її сила зменшиться до "зеленого" рівня. Після того, до кінця тижня, не прогнозується будь-яких коливань вище 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що клімат в Україні продовжить дивувати, адже синоптик прогнозує період бабиного літа не лише восени.