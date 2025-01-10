Добалакався: у Німеччині почали розслідування щодо підтримки Маском ультраправої партії AfD

Речник Бундестагу підтвердив, що проводиться перевірка через дії Маска

У Німеччині адміністрація Бундестагу ініціювала перевірку після того, як ультраправій проросійській партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) публічно висловив підтримку Ілон Маск. Апарат німецького парламенту вважає, що дії Маска можуть бути порушенням німецького законодавства щодо політичних партій.

Про це повідомляє видання Die Welt. Зокрема занепокоєння чиновників викликало те, що Маск активно рекламує AfD через свою соцмережу, у зв'язку із чим речник Бундестагу підтвердив, що проводиться перевірка.

Організація LobbyControl, яка перевіряє дотримання принципів політичної прозорості та демократичного контролю у Німеччині та інших країнах Європи вже заявила, що дії Маска можна розцінити як незаконну партійну пожертву. Тобто він вже порушив законодавство.

"Відповідно до реформованого на початку 2024 року закону про партії, передвиборча реклама сторонніх осіб вважається пожертвою партії. Також закон забороняє партійні пожертви з-за меж ЄС. Оскільки Маск і його платформа X зареєстровані у США, це може порушувати правила фінансування партій та виборчої агітації. Контроль за дотриманням правил фінансування партій та виборчої агітації належить до повноважень Бундестагу", – сказано у повідомленні організації.

Зауважимо, що не так давно Маск підтримав ультраправу і проросійську партію "Альтернатива для Німеччини". За його словами, тільки вона "може врятувати Німеччину". Це викликало сильне обурення як серед німецьких політиків, так і серед громадськості.