Нитка магнетизма может спровоцировать сильные магнитные бури на Земле: прогноз на ближайшие дни

На графике появились "красные" дни

На Солнце произошла вспышка и астросиноптики прогнозируют, что землянам следует готовиться к магнитным бурям уже в ближайшие дни.

Нитка магнетизма вспыхнула на светиле в воскресенье, 8 сентября, бросив клубок прохладной темной плазмы к Земле. Согласно модели Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), как передает сайт Spaceweather, он прибудет поздно 10 сентября.

По словам ученых, удар может спровоцировать геомагнитную бурю класса G2 с полярными сияниями, которые можно увидеть невооруженным глазом в северных штатах США.

Магнитные бури на Земле в течение 9-15 сентября

В течение 9 сентября на нашей планете будет держаться минимальная солнечная активность в 3 балла, как сообщили на сайте Meteoagent.

Уже 10-11 сентября ожидается сильная магнитная буря в 6 баллов, но 12 сентября ее сила уменьшится до "зеленого" уровня. После того, к концу недели, не прогнозируется каких-либо колебаний выше 4 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что климат в Украине продолжит удивлять, ведь синоптик прогнозирует период бабьего лета не только осенью.