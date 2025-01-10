Першу станцію збудували на болоті: як змінювався залізничний вокзал у Харкові

Харківський вокзал пройшов довгий шлях від невеликої будівлі на болоті до сучасної споруди

Залізничні вокзали — це не тільки транспортні вузли, а й архітектурні пам’ятники, що відбивають епохи, якими вони пройшли. Кожен вокзал несе у собі унікальну історію, пов’язану з розвитком міста та країни.

Раніше ми розповідали, яким був залізничний вокзал у Дніпрі. Тепер пропонуємо зануритися в історію харківського вокзалу.

Історія харківського вокзалу

Спочатку будівля вокзалу в Харкові була невеликою двоповерховою будовою. Вона розташовувалась на території Архієрейської левади, біля підніжжя Холодної гори, на болотистій місцевості. Зведення вокзалу завершилося в 1869 за проєктом архітектора А. Тона, і вже 22 травня того ж року в місто прибув перший поїзд.

Перша будівля вокзалу у Харкові

Спочатку вокзал цілком справлявся з потоком пасажирів і поїздів, але зі зростанням залізничного сполучення виникла необхідність розширення. З 1896 до 1901 року проводилася масштабна реконструкція. Новий вокзал отримав сім критих платформ і чотири шляхи для пасажирів, ставши одним з найбільших у Російській імперії.

Друга будівля вокзалу у Харкові

У різні історичні періоди харківський вокзал неодноразово зазнавав руйнувань. У роки Жовтневої революції він сильно постраждав, а вантажні перевезення повернулися на колишній рівень лише на початку 1930-х років.

Друга світова війна завдала інфраструктурі величезних збитків: було зруйновано до 80% шляхів, мости, депо, системи зв’язку та водопостачання. Попри труднощі, відновлювальні роботи йшли швидко, і вже через три роки після закінчення війни залізниця досягла довоєнного рівня.

Залізничний вокзал у Харкові під час війни

Руїни вокзалу у Харкові, часи Другої світової війни

Сучасна будівля харківського вокзалу була збудована в 1952 році за проєктом архітекторів Г. Волошина, Б. Мезенцева та Є. Лимаря. Споруда прикрашена портиком на десяти колонах із білого інкерманського каменю, скульптурними групами та бронзовим литтям. Дві вежі заввишки 42 метри стали характерною рисою вокзалу. Особливу увагу привертає розкішна люстра вагою 5 тонн, а також величезний годинник на Південній вежі діаметром 4,25 метра — найбільший у Харкові.

Харківський вокзал

На території вокзалу розташований унікальний музей залізничної техніки, де можна побачити оригінальні експонати минулого століття. Це робить Південний вокзал не лише транспортним вузлом, а й культурною пам'яткою.

Не менш цікавою є історія залізничного вокзалу в Одесі. Його будівлю також довелося розбудовувати після війни.