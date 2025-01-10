В Одесі дівчина запропонувала продавцю секс в обмін на подарунок для свого чоловіка

Вийшов дуже цікавий діалог

В одному з міських пабліків Одеси було опубліковано листування жінки на ім'я Людмила з продавцем срібного ланцюжка. І все б нічого, але дівчина пропонує чоловікові оральний секс в обмін на прикрасу, яку вона хоче подарувати своєму чоловікові на день народження.

Продавець у повідомленні зазначив, що в нього таке "перший раз". У коментарях же під постом люди почали жартувати про те, що дружини бувають різні.

Судячи з листування, жінку на ім'я Людмила зацікавило оголошення про продаж срібного якірного ланцюжка за 2 250 гривень. Вона почала питати у продавця, де і коли можна подивитися на виріб

Покупчиня також написала про те, що у її чоловіка незабаром день народження і вона дуже хоче подарувати йому цей ланцюжок, але у неї немає грошей. Після цього вона раптово запропонувала продавцеві оральний секс в обмін на прикрасу.

При цьому жінка написала, що можна "зустрітися кілька разів". Продавець розсміявся і написав, що "у нього в роботі таке вперше".

У коментарях під дописом користувачі соцмережі засудили таку поведінку жінки і почали висловлювати співчуття її чоловікові:

Нагадаємо, в Одесі пара зайнялася сексом прямо на пляжі серед білого дня. Втім, після того, як відео розлетілося мережею, порушників швидко знайшли та видали їм повістки у військкомат, направивши їх на медогляд.

"Гормональний сплеск надалі вони можуть призвести до нормального балансу під час бойових дій", — написав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві на території Труханова острова перехожі стали свідками незвичайної картини — тут серед білого дня парочка зайнялася сексом. Варто зазначити, що статевий акт відбувався в досить людному місці неподалік жвавої пішохідної стежки.